Ultima Generazione, imbrattato il muro del Ministero del Lavoro in via Veneto: proteste contro morti e incidenti

Blitz degli attivisti di Ultima generazione davanti al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in via Veneto. Stamattina cittadini aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione hanno fatto un'azione di disobbedienza civile non violenta al di fronte al ministero, imbrattando di nero (con del carbone vegetale) la facciata dell'edificio ed esponendo delle locandine che riportano i dati delle morti e degli infortuni sul lavoro del 2023.

Ultima Generazione chiede un'azione al governo contro i disastri che si vedono ogni giorno. Denunciano una mancata libertà nell'andare a lavoro, perché il rischio di morire è sempre alto: le vittime sono ragazzi che ancora vanno a scuola oppure padri di famiglia. «Quando blocchiamo le strade ci dicono “andate sotto i palazzi del potere”, oggi siamo qui per invitare tutta la popolazione e fare qualcosa».