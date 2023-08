Roma, shopping in accapatoio a via del Tritone: l'ultima stravaganza dei turisti nella Capitale

Perchè scendere in strada vestito quando puoi farlo comodamente in accapatoio? È quello che devono aver pensato i due turisti fotografati nel centro di Roma nel pomeriggio di oggi intenti a fare shopping. I due hanno passeggiato con nonchalance per i negozi con tanto di pattine. Un outfit decisamente originale e sicuramente confortevole che però non li ha fatti passare inosservati.

