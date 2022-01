Nemi, tori e mucche attraversano la strada e provocano incidente: una ragazza sotto choc

Nemi, tori e mucche attraversano la via dei Laghi e provocano incidente, ragazza salva per miracolo ieri sera. L'incidente, non il primo di questo tipo, visto la zona molto popolata di animali, mucche, tori, cavalli, cinghiali, nel tratto tra Velletri, Nemi, Rocca di Papa di via dei Laghi. Ma anche su via Appia Nuova si sono verificati incidenti gravi a causa di animali che attraversano la strada improvvisamente.

La ragazza ha postato le foto della sua macchina una Fiat 500 danneggiata nell'impatto con i bovini ed un commento dove racconta il fatto sotto choc: «Due tori bianchi sono sbucati dal nulla all’improvviso dal bosco correndo su via dei Laghi, sono viva per miracolo, non si possono prendere provvedimenti? Un toro con il colpo è volato su tettino, io fortunatamente lo posso raccontare. quanti di noi passano su quella strada, cosa dobbiamo aspettare, qualcuno che non lo può più raccontare?» ha scritto la giovane donna residente a Velletri.