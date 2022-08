Nettuno, iniziativa della Asl Roma 6 "Spiagge Serene": infermieri sul litorale e ai laghi (foto Luciano Sciurba)

Nettuno, continua l'iniziativa della Asl Roma 6 "Spiagge Serene" iniziata qualche giorno fa ad Anzio, per dare consigli e assistenza ai bagnanti sui rischi in spiaggia e in mare. Si terrà per tutta l'Estate sul litorale di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno ed ai Laghi dei Castelli Romani. Sul posto infermieri e tutte le altre figure professionali sanitarie, organizzati in gruppi che distribuiscono materiale informativo e fanno dimostrazioni pratiche di primo intervento in caso di malore, colpo di calore, morsi di meduse e altre emergenze che possono capitare ai bagnanti. I villeggianti, molti romani in vacanza, hanno apprezzato e partecipato in tanti agli incontri di questa mattina alla spiaggia della Proloco nettunese. Soddisfatti i dirigenti Asl Roma 6 per l'ottimo interesse e riscontro del progetto nato quest'anno e che sta dando buoni risultati, come confermato dalla dirigente dell'area infermieristica Cinzia Sandroni e dal direttore generale Asl Roma 6 Cristiano Camponi. Anche da parte dell'assessore alla sanità Lazio Alessio D'amato, che ha sostenuto l'iniziativa, sono arrivati i complimenti agli operatori sanitari impegnati sulle spiagge e ai villeggianti per l'interesse mostrato.

Foto Luciano Sciurba