Sinner lascia Roma dopo l'incontro con Mattarella, i saluti a Ciampino: «Città fantastica, mi è piaciuta tanto»

È ripartito nel tardo pomeriggio da Ciampino l'astro nascente del tennis mondiale Jannik Sinner. Dopo la tre giorni di visita nella Capitale, ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni e poi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

All'arrivo all'aviazione generale di Ciampino ad attendere il giovane tennista c'era un aereo privato. Prima di ripartire per Milano ha ringraziato gli agenti della polizia di frontiera che lo hanno accolto e scortato e tutto il personale aeroportuale. Ed è stato anche molto disponibile per autografi e foto con i presenti. Ha anche commentato: «Roma è una città fantastica mi è piaciuta tantissimo. Così come l'accoglienza che ho ricevuto dai romani e dalle massime autorità dello Stato è stata fantastica».

(Foto: Luciano Sciurba)