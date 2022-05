Artena, scontro tra due ultraleggeri: feriti gravemente due piloti

Due ultraleggeri che erano decollati dalla Aviosuperficie di via di Cori si sono scontrati in volo e sono precipitati al suolo in un terreno incolto ad Artena, in via Valle Pera. Feriti gravemente i due uomini che li pilotavano. Uno dei quali trasportato in elisoccorso al Policlinico Gemelli in gravissime condizioni.

Ferito gravemente anche l'altro pilota, che è stato trasportato all'ospedale di Colleferro. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Nemi con due autobotti e di Colleferro che hanno spento l'incendio dei due velivoli, dopo aver aiutato i due piloti a uscire dall'abitacolo in fiamme.

Per le indagini, sul posto ci sono i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Colleferro, oltre che alcune ambulanze del 118. Le operazioni di sono ancora in corso.

La dinamica

Il velivolo della donna ha avuto probabilmente un avaria, o un guasto al motore, ed è precipitato al suolo, finendo nella zona di Valle Pera ad Artena. Il marito, che la seguiva da dietro con l'altro ultraleggero, per sbrigarsi ad atterrare in modo da soccorrere la moglie si è schiantato al suolo con il suo ultraleggero, che ha preso fuoco.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco di Nemi e di Colleferro erano già stati estratti dalle lamiere entrambi dai sanitari del 118 per essere trasportati in ospedale, lui a Roma al Gemelli e lei a Colleferro, con un elisoccorso. Sono in condizioni gravi. Traumi e ferite su tutto il corpo. Sono ancora in corso gli accertamenti sul posto delle autorità dell'aria, carabinieri e altro personale. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio dell'ultraleggero dell'uomo che nel atterrare in picchiata con l'urto al suolo ha preso fuoco.