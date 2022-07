Russel Crowe al Colosseo: «Quello che facciamo in vita riecheggia nell'eternità»

«Non sono sicuro che ci sia un privilegio più speciale al mondo che possedere la chiave della Cappella Sistina e vivere la sua gloria in silenzio. Così grato». Continuano le vacanze romane di Russell Crowe a Roma e questo è il nuovo tweet corredato da molte foto del capolavoro di Michelangelo. C'è anche una frase in italiano «imperfetto» che suggella l'amore dell'indimenticabile Gladiatore per la Città eterna: «Sono al servicio di Roma». Crowe è nella Capitale dove si prepara a interpretare l'esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in «The Popès esorcist» diretto da Julius Avery. Ieri ha postato una serie di foto con la sua numerosa famiglia davanti al Colosseo con il simpatico commento: «Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio» e poi alla Fontana di Trevi che ha definito: «Uno dei miei posti preferiti nell'universo»

