Velletri, il funerale di Romina Trenta: un migliaio di persone alla Cattedrale di San Clemente

Un migliaio di persone ha salutato per l'ultima volta Romina Trenta nella Cattedrale di San Clemente a Velletri. L’assessore, 46 anni, è morta dopo una lunga malattia domenica scorsa al Policlinico di Tor Vergata.

Hanno partecipato alla funzione, celebrata dal vescovo Vincenzo Apicella, il consiglio comunale con il sindaco Orlando Pocci, rappresentanze di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Protezione Civile e Polizia Locale. Presenti anche l'assessore del comune di Roma Eugenio Patanè, il vicesindaco della Città Metropolitana e sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, il presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inviato una corona di fiori a nome di tutti i dipendenti, giunta e consiglieri della Regione per la giovane donna che lavorava in regione come funzionaria.

“In questa giornata di dolore, sono vicino ai familiari di Romina Trenta, a tutta la comunità di Velletri a quanti hanno apprezzato le doti umane e politiche di una donna che anche nella malattia ha affrontato il dolore con dignità. Ci lascia una amministratrice capace della quale sentiremo la mancanza. A nome del sindaco Roberto Gualtieri e della città metropolitana di Roma ci stringiamo al dolore di tutta la comunità e a quanti l’hanno conosciuta ed apprezzata”.

Così in una nota lo stesso Pierluigi Sanna, vice sindaco della Citta metropolitana di Roma . Il Vescovo Apicella, nel corso della messa, ha fatto riferimento alle qualità di Romina Trenta, alla sua fede e al suo coraggio. Centinaia le persone anche all'esterno della Cattedrale, dove era stato allestito un maxischermo.

Il marito, Vladimyr Martelli, dirigente della Regione Lazio, al termine della celebrazione religiosa ha tenuto a ringraziare anche gli organi di informazione locali e nazionali per il modo in cui hanno ricordato in queste ore sua moglie. La salma è stata poi trasportata con un lungo corteo di auto al cimitero di Velletri.

Romina Trenta lascia anche il figlio di 13 anni, Andrea, che ha scritto una commovente lettera per ricordare la mamma.

Foto Luciano Sciurba