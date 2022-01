Roma, voglia di mare: litorale affollato di presenze su lungomare e spiagge

Voglia di mare e di uscite. Per la seconda domenica consecutiva, complice la giornata di sole e nonostante una temperatura non superiore agli 11-12 gradi, il litorale romano è affollato di presenze, in larga parte in arrivo dalla Capitale. Segnalato, dalla tarda mattinata, un afflusso di veicoli in aumento.

A passeggio sulle spiagge di Ostia, Fiumicino e Fregene dove, soprattutto famiglie, hanno steso anche teli per godersi un po' di relax e far giocare i bambini. Gettonati anche i moli dei porti di Ostia e Fiumicino e le piste ciclabili, dove sono molti i bikers che ormai prediligono i tracciati che collegano anche le varie località del litorale con la Capitale. Affollati anche i lungomare mentre all'orizzonte, su un mare piatto, spiccano barche a vela, hobie cat e sup. Buona l'affluenza anche verso i ristoranti ed i locali, con tavolini all'aperto, fronte mare o nei centri cittadini.