Roma, sit-in di Ultima Generazione a piazza Barberini: cordone forze di polizia, chiuso l'accesso a via del Tritone

Disagi in centro, a Roma, per l'ennesima protesta degli ambientalisti. Un cordone di forze della polizia in tenuta antisommossa ha bloccato una parte di piazza Barberini, in cui in queste ore si sta svolgendo l’assemblea pubblica di Ultima Generazione. È bloccato l’accesso di via del Tritone che porta verso Palazzo Chigi. Gli attivisti in questo momento sono seduti a terra pacificamente.

«Nemmeno fossimo dei teppisti con le bombe carta. Il dispiegamento di forze che è alla nostre spalle è l’ennesima dimostrazione che la democrazia fa paura al governo. Quando i cittadini decidono di mettersi insieme, di prendere la parola, acquistano un grande potere, di prendere in sostanza delle decisioni potenziali e questo non piace ai palazzi del potere», commentano gli attivisti di Ultima Generazione in piazza Barberini.

«Siamo liberi cittadini - proseguono gli ambientalisti- che si stanno prendendo uno spazio democratico e la risposta è questa: uno schieramento antisommossa con i caschi e i manganelli sguainati. Non avrebbero alcun problema a fermarci in qualunque modo in caso facessimo qualcosa. Siamo tutti a volto scoperto, ci prendiamo tutti la responsabilità di quello che facciamo. Crediamo nella democrazia e nella necessità di correre dei rischi. A volte creare un po’ di disagio è necessario per fare rumore».