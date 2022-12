Roma, Trionfale: paura cinghiali. I residenti: «Intere famiglie bivaccano tra i rifiuti»

A due passi dal parco dell’Insugherata, tra via Trionfale e viale Cortina D’Ampezzo i cinghiali passeggiano per la città di notte e adesso anche di giorno. Attraversano le strade, sbucano da parcheggi privati e sgranocchiano l’immondizia che giace a terra da tempo. Il quadrante Nord della capitale è da anni palcoscenico di scene rurali, alle quali ancora ad oggi l’amministrazione non è riuscita a trovare una soluzione.