Folla in attesa alla stazione Termini di Roma a causa dei ritardi dei treni legati al guasto che si è verificato sul nodo di Firenze. La polfer sta monitorando la situazione. La stazione è affollata di viaggiatori in partenza per il ponte dell'Immacolata, ma al momento non ci sarebbero particolari criticità. Secondo quanto si apprende, si sono registrati ritardi di treni per i viaggiatori della Capitale fino a oltre 200 minuti.



(foto Bonaccorso/ Ag. Toiati)