​Roma, ragazzo rapito a Ponte Milvio. Secondo le prime ricostruzioni un gruppo di 6-7 persone avrebbe fatto irruzione all'interno del locale portando via il giovane, la cui famiglia è nota alle forze dell'ordine per reati di spaccio nella zona di San Basilio. Al momento le ricerche sono ancora in corso. Ponte Milvio, zona della movida romana, è solitamente controllata da diverse pattuglie che però in quel momento non si trovavano in strada e non sono potute intervenire al momento del rapimento.