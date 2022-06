Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato a Roma. Adesso è ricoverato in ospedale in codice rosso ed è in pericolo di vita. Il 15enne sarebbe stato accoltellato a un braccio da un coetaneo. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 in viale Giulio Cesare, all'altezza della fermata metro Lepanto nel quartiere Prati.