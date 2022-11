Roma e provincia: oltre 100 interventi per il maltempo (foto Sciurba)

Roma e provincia oltre 100 interventi dei vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile a Roma e provincia tra i Castelli Romani, Anzio, Nettuno, Ostia, Fiumicino e altri comuni. Per frane, allagamenti, auto in panne, alberi e rami caduti in strade a causa del maltempo con vento fortissimo e bomba d'acqua dalla notte e questa mattina. Foto Luciano Sciurba