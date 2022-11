Roma, riapre Pommidoro, la trattoria amata da Pasolini: «Sfidiamo la crisi per salvare un pezzo di storia»

Dalle bombe americane del '43 all'ultima cena di Pasolini, centocinquanta coperti che raccontano quasi cento anni di storia di Roma. La trattoria "Pommidoro" in piazza dei Sanniti a San Lorenzo è un pezzo di memoria della capitale che ha rischiato di scomparire. Dopo la chiusura forzata della pandemia nel 2020, la serranda si era abbassata nel 2021 con la morte di Aldo Bravi, storico titolare e anima del locale. Una chiusura che sembrava per sempre. Ma ora a riprendere in mano la tradizione di famiglia per la quinta generazione, sarà il nipote che (un segno del destino?) si chiama Aldo come il nonno. I lavori sono già in corso e la riapertura è prevista a gennaio 2023, ma l'attesa è così alta che ogni giorno c'è una vera processione di vicini e curiosi che chiedono informazioni.