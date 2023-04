Roma, piazza del Popolo, da oggi 6 giorni con i mezzi e il personale dell'Esercito Italiano. Foto Luciano Sciurba

A Roma, in Piazza del Popolo, gli stand dedicati al 162° Anniversario dell’Esercito Italiano da questo week end fino a giovedì prossimo. A 162 anni dalla sua costituzione, l’Esercito Italiano ha organizzato una serie di eventi celebrativi volti a consolidare la vicinanza della Forza Armata alla popolazione e mostrare il volto rassicurante dello Stato. Fra questi, ci sono le attività del “Villaggio Esercito” in Piazza del Popolo a Roma, che inizieranno oggi 29 aprile alle ore 9 e culmineranno il 4 maggio con la cerimonia militare. Nella grande e popolare piazza romana sarà possibile trovare anche la parete di arrampicata di roccia, il percorso military fitness Folgore, il simulatore di volo “Rolfo” dell’Aviazione dell’Esercito, il simulatore di tiro biathlon, lo stand dimostrativo con striscia addestrativa per ricerca ordigni ed esplosivi, il simulatore di moto, il robot Counter-Improvised Explosive Devices, il simulatore Live and Virtual Station Training VBS—3, e diversi mezzi in mostra statica. Il Villaggio è completato da stand promozionali, info team e arricchito dalla musica di Radio Esercito. Inoltre, nei pomeriggi dal 29 aprile al 2 maggio, sarà possibile assistere alle esibizioni di quattro differenti bande dell’Esercito lungo un percorso che si snoda fra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna. Foto Luciano Sciurba