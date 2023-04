Roma, la favola di "Lenny" da Ostia a Harvard: «Mi chiamavano secchione, ho creduto al mio sogno»

«Essere il primo della classe a volte non è facile, qualcuno mi ha chiamato secchione, ma non mi è mai importato». Lennard Pische, per gli amici “Lenny”, 18 anni di Ostia, sorride soddisfatto, mostrando la lettera di ammissione all’università di Harvard, negli Stati Uniti, dove arriverà grazie una borsa di studio da 90mila euro l’anno che copre tutte le spese.

Harvard, solo 7 italiani ammessi

Lo studente al quinto anno del liceo scientifico Vittoria Colonna è l’unico in tutta Roma tra gli ammessi. Come lui solo 7 altri ragazzi di tutta Italia e 200 al mondo, su 20.000 domande. Sopra di lui, appesa al muro della sua cameretta campeggia una grande bandiera americana: oggi è il simbolo di una vittoria, fino a ieri era un monito a continuare a seguire il proprio sogno nonostante le difficoltà.