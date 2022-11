Roma Lido, treni fermi da questa mattina e navette prese d'assalto.Cosa sta succedendo

Un brutto risveglio oggi per i pendolari della Roma-Lido, con treni fermi dalle 5 di questa mattina e navette prese d'assalto. A causa di un'interruzione di corrente la linea è stata bloccata per un lungo tratto per diverse ore e dall'ultimo aggiornamento (ore 10.20) risulta ancora parzialmente chiusa. Ad aumentare i disagi, si legge nel gruppo facebook dei pendolari della Roma - Lido, il fatto che i canali ufficiali di comunicazione Astral - Cotral (che gestiscono il servizio) non abbiano dato comunicazione tempestiva dei problemi in corso.