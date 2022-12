Roma, i lavori (infiniti) al mercato di San Silverio: un progetto fermo dal 2020

Nei pressi del XIII Municipio, a due passi dalla basilica di San Pietro, vecchi box malandati e risalenti ad oltre 50 anni fa dovevano essere rinnovati e pronti per aprile 2021. Ai tempi non si sapeva se il nuovo mercato di San Silverio fosse stato “più bello” ma ad oggi certamente sappiamo che ancora non c’è. Dopo quasi due anni il cantiere, definito dai residenti “eterno”, è ancora da ultimare.