Roma, incendio vagoni merci alla stazione Casilina

L'incendio dei vagoni merci alla stazione Casilina, dove sono dovuti intervenire diversi mezzi dei vigili del fuoco, ha causato il blocco della ferrovia da Roma Termini in direzione Ciampino, Frascati, Albano, Velletri, Campoleone, Aprilia, Latina, Napoli, Nettuno per diverse ore.

Ancora si registrano disagi in molte stazioni della provincia di Roma e di Latina. Alle stazioni di Ciampino e Campoleone i disagi e le attese più lunghe, con centinaia di pendolari diretti in varie località italiane oltre che verso la capitale e in altri comuni del Lazio rimasti in strada o in stazione fermi.

Sono dovuti intervenire la polizia locale e la polizia ferroviaria per calmare gli animi dei pendolari e regolare la viabilità, in attesa dei bus sostituivi che sono stati disposti da Trenitalia, ma chiaramente insufficienti per tutta la folla di pendolari fermi in molti scali ferroviari.

Alla stazione di Campoleone, la situazione più pesante, con disagi e centinaia di pendolari ancora fermi, alle 17.30, sotto la pioggia in strada e in stazione, in attesa dei bus sostituivi per i molti treni soppressi o in ritardo dalle 12 circa. Sul posto per regolare la viabilità e mantenere l'ordine pubblico ci sono le protezioni civili di Lanuvio, Ariccia, Aprilia e Genzano, oltre che la polizia locale di Aprilia e Lanuvio.

I bus sostituitivi stanno arrivando, ma sono insufficienti per i circa 700-800 pendolari rimasti appiedati all'importante scalo ferroviario di Campoleone. Le attese si sono verificate dopo l'incendio e il guasto alla stazione Casilina, nella tarda mattinata.

Tra pendolari in strada, molti anziani, persone malate, famiglie con bambini, centinaia di lavoratori che non hanno potuto raggiungere il loro luogo di lavoro o la loro destinazione.

