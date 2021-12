Roma, incendio alla caserma dei carabinieri di Tor di Quinto: un militare ferito

Paura a Tor di Quinto, quartiere di Roma nord. Un incendio è divampato, nella tarda mattinata di oggi, in una delle palazzine adibita a foresteria all'interno della caserma dei carabinieri «Salvo D'Acquisto», sede della scuola nazionale selezione e reclutamento. L'allarme è stato lanciato alle ore 12:25 circa e sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno ancora operando per domare il rogo. Un militare sarebbe rimasto ferito. Al momento non si conosce la natura dell'incendio.