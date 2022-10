Roma, alla " Piscina delle Rose" premi con il tuffatore Klaus Di Biasi e i suoi atleti (foto Giancarlo Boldacchini/Sciurba)

Roma, grande giornata di sport al quartiere Eur domenica scorsa. "Finalmente dopo 2 anni di pandemia, torniamo a festeggiare i nostri atleti, scrive il grande tuffatore italiano Klaus Di Biasi sulla sua pagina social. Nella splendida e accogliente cornice della "Piscina delle Rose" al quartiere 'Eur di Roma, tra pagaiate, degustazioni di prodotti tipici romani, abbiamo effettuato la premiazioni per i nostri atleti della Propaganda, dell'Agonistica, degli Amatori e dei Master ". Nel 2022 ci sono stati ottimi risultati con la società sportiva "Carlo Di Biasi" diretta da Klaus Di Biasi laureatasi Campione d'Italia nel settore Femminile e secondi nella classifica generale. "Abbiamo vinto anche due titoli Assoluti nel Sincro Piattaforma e nel Sincro 3m. Continua il grande atleta italiano che ha vinto di tutto nei tuffi tra gli anni 68 e 70. Abbiamo conquistato 6 titoli italiani di categoria e partecipato agli Europei Giovanili e Europei Senior. Un grande applauso anche per i nostri Master che ai Campionati Europei di Roma hanno conquistato 2 ori e 6 bronzi ". Durante la premiazione una menzione speciale è andata a Mattia Placidi che dopo 24 anni di tuffi, lascia l'attività agonistica con alle spalle 12 titoli Italiani di Categoria, 4 Titoli Assoluti, tre volte finalista agli Europei a Torino, Londra e Kijev. Una partecipazione ai Mondiali di Budapest, finalista alla Coppa del mondo in Cina e molti altri trofei vinti e portati a casa. Un saluto e i ringraziamenti di Di Blasi e del suo staff sono andati anche a Silvia Murianni, che ha smesso l'attività agonistica nel 2021, dopo aver conquistato 2 Titoli di Campionessa d'Italia, 5 medaglie ai Campionati Italiani Assoluti e una finale ai Campionati Europei Giovanili. " E ancora un graziedi cuore a tutti gli atleti, amici, familiari, per essere stati con noi in questa magnifica giornata ", ha concluso soddisfatto il grande Klaus Di Biasi alla soglia dei 75 anni ma sempre in splendida forma con al fianco la moglie Laura Schermi, che lo affianca nell'attività agonistica con grandi e bambini alla scuola tuffi del Foro Italico e dell'Acqua Acetosa a Roma. La società sportiva fondata e diretta dal grande tuffatore di Bolzano è intitolata al padre Carlo Di Biasi, anche lui grande atleta tuffatore e allenatore del figlio . Foto Giancarlo Boldacchini (Sciurba)