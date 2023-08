Roma, furti con la tecnica del "Key-Bumping": arrestati 3 uomini

Tre cittadini georgiani sono stati arrestati a Roma con l'accusa di furto aggravato in concorso. I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio li hanno individuati all'interno di un appartamento in via Val di Non, dove stavano utilizzando la tecnica del key-bumping per forzare la serratura della porta di ingresso. I vicini avevano segnalato rumori sospetti, e l'intervento tempestivo dei militari ha portato all'arresto dei tre individui, di età 40, 43 e 33 anni, senza precedenti penali. Sono stati sequestrati strumenti da scasso come chiavistelli e grimaldelli. Il proprietario dell'appartamento, che era in vacanza al momento dei fatti, ha presentato denuncia. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha imposto il divieto di dimora nel comune di Roma per i tre individui.