Ancora un incidente su via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Ermanno Wolf Ferrari. E’ accaduto questa mattina poco dopo le 10:00, coinvolte due vetture. Le due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio semaforico per ragioni ancora da appurare: la dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, gruppo X Mare, intervenuti per i rilievi. Foto Mino Ippoliti