Una violenta esplosione è avvenuta in un appartamento di via Portuense al civico 447 di Roma, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri. Una persona è rimasta ferita con ustioni e medicata sul posto dal personale del 118. I soccorritori stanno mettendo in sicurezza lo stabile di 4 piani che è stato fatto evacuare in via precauzionale.

Fotoservizio Caprioli / Ag.Toiati