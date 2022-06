Quella dei cinghiali a Roma è un'emergenza nell'emergenza. Nei giorni in cui l'incendio a Malagrotta ha messo sottopressione il sistema di raccolta dei rifiuti della città, i rifiuti non raccolti stazionano ai lati dei cassonetti e diventano preda dei branchi di cinghiali che sempre più spesso vengono avvistati in centro. Nella gallery alcune foto scattate oggi, 21 giugno in via Misurina.