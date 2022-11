Roma, Cassa Depositi e Prestiti: imbrattata dagli attivisti per il clima la sede centrale in via Goito

Cassa Depositi e Prestiti - Questa mattina verso le 11.30 quattro attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato la facciata della sede centrale della CDP, Cassa Depositi e Prestiti, in via Goito, a Roma. Come si legge in una nota del gruppo ambientalista (tra le istanze ci sono il tema del clima e del riavvio delle centrali a carbone), arrivati di fronte all’edificio, due di loro hanno azionato un getto di vernice arancione con degli estintori sul lato sinistro rispetto all’ingresso. Terminato l’imbrattamento, tutti e quattro hanno incollato una mano al fabbricato. Tempestivo l’intervento della sicurezza, che ha portato via i manifestanti. Al momento l’azione e ancora in corso di svolgimento.