Roma, al Campus Biomedico inaugurato il nuovo reparto di medicina nucleare

Buone notizie per i cittadini del Lazio. É stata inaugurato questa mattina,14 febbraio, il nuovo reparto di Medicina Nucleare del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico a Roma, che offrirà ai pazienti oncologici e onco-ematologici di Roma e del Lazio una Pet-TC di ultima generazione.

Il nuovo servizio sarà prenotabile dal 15 febbraio e operativo dal 21 febbraio in via Álvaro del Portillo 200 e sarà in grado di eseguire 3000 esami l’anno.

«Abbiamo investito 3 milioni di euro per realizzare un reparto nuovo di zecca» ha detto in occasione dell'inaugurazione Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico «Con il nuovo reparto il Policlinico rafforza ulteriormente la sua offerta nell’area oncologica ampliando la collaborazione con le altre aree cliniche per una presa in carico del paziente sempre più completa».