Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Ostiense sono intervenuti in Via di Malnone dopo che un camion da cantiere si è ribaltato all'interno di una cava. Il conducente è stato estratto dai Vigili del Fuoco togliendo il parabrezza ed è stato assicurato al personale sanitario i quali in codice rosso lo hanno trasportato all'Aurelia Hospital.