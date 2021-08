Roma, X Municipio, ancora fiamme tra le case in via di Dragoncello: a fuoco 2 ettari di vegetazione - Un violento incendio ha interessato nel pomeriggio due ettari di terreno in via di Dragoncello, intervenuti i vigili del fuoco con due autobotti coadiuvati da mezzi della associazione di protezione civile Centro Zeta e della Associazione Carabinieri in congedo. (Foto Mino Ippoliti)