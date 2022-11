Roma, arriva l'albero di Natale a Piazza San Pietro: dopo le polemiche la pianta è stata sostituita

Il Natale torna a Roma. In corso oggi 17 novembre le procedure per l'installazione dell'ormai storico albero di Natale in Piazza San Pietro. Il grande abete è un esemplare arboreo di abete bianco dell'età di 62 anni e dell'altezza di 26 metri che proviene dalla regione Abruzzo.

Le polemiche sull'albero

Sull'albero di Natale a Piazza San Pietro era scoppiata una vera e propria polemica. Il primo esemplare designato infatti doveva essere prelevato da ambiente naturale (anche se in un'area protetta e "di taglio"), ma in tanti si sono opposti (scrivendo addirittura una lettera al Papa). Alla fine si è scelto di designare un'altro albero.

Sulla questione è intervenuto intervenuto il vice presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo con delega ai Parchi e riserve, Emanuele Imprudente, che ha specificato che «nessun albero sarà prelevato per tale scopo da ambienti naturali». La Regione Abruzzo è intervenuta in collaborazione con il Comune di Rosello, quello di Palena (Chieti) e i carabinieri forestali del nucleo biodiversità di Castel di Sangro (L'Aquila) e ha disposto il prelievo all'interno del vivaio forestale regionale di Palena.

«Grazie all'opera del Servizio foreste e parchi regionale, che ringrazio per la tempestività di azione - ha dichiarato Imprudente - l'esemplare di abete, unitamente a 40 piante in vaso, che saranno anch'esse donate alla Città del Vaticano, provengono tutte da attività di coltivazione. Il prelievo dell'esemplare si è ritenuto necessario a causa delle raggiunte dimensioni e della vicinanza a fabbricati e viabilità che ne rendevano non più compatibile la presenza per motivi di pubblica e privata incolumità».

E oltre all'aspetto delle necessarie autorizzazioni, anche quello della sostenibilità ambientale - visto che il dono è diretto al Papa autore dell'enciclica Laudato sì - è stato salvato.