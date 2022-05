Rocca di Papa, il Centro Equestre della Fise torna ai fasti di un tempo: week end con il "Test Event Mondiale"

Rocca di Papa, grande affluenza di spettatori e visita delle autorità oggi al centro equestre della Fise ai Pratoni del Vivaro, dove si tennero le Olimpiadi del 1960, rimesso a nuovo già da un paio di anni in vista dei prossimi mondiali di equitazione in programma a settembre 2022.

In questi giorni si sta tenendo il "Test Event Mondiale" con nazioni e cavalli provenienti da tutto il mondo. La sfida sui circuiti equestri nello splendido scenario dei Pratoni del Vivaro in questi giorni. Questa mattina sul posto c'è stata anche la visita del procuratore capo del Tribunale di Velletri Giancarlo Amato accompagnato dalla sindaca Veronica Cimino, dal comandante della polizia locale Gabriele Di Bella, dalla consigliera comunale Veronica Cetroni, dall'assessore allo sport Francesco De Santis e altri consiglieri comunali.

In tarda mattinata è arrivato per un sopralluogo il presidente della Fise Marco Di Paola e l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che si è complimentato con l'amministrazione comunale di Rocca di Papa e con tutto lo staff della Federazione Italiana Sport Equestri per l'ottimo lavoro svolto sugli impianti sportivi e sulla sicurezza di tutta la struttura. Presenti anche il direttore generale della Asl Roma 6 Cristiano Camponi e i responsabili del servizio veterinario e del servizio di igiene sanità pubblica sempre della Asl Roma 6. La prossima settimana sono in programma altre prove con carrozze e altre discipline equestri.

Foto Luciano Sciurba