Roma, cade un ramo all'Eur e colpisce due auto

È caduto un ramo in viale Tupini all'altezza del civico 101 all' Eur. Nel crollo due auto, una Fiat Panda in transito e una Land Rover in sosta, sono state colpite. Feriti lievemente due ragazzi di 21 e 18 anni che erano a bordo della Panda. Gli agenti hanno proceduto immediatamente alla messa in sicurezza dell'area con chiusura provvisoria della via, allertando i vigili del fuoco per l'intervento di rimozione del ramo. I caschi bianchi hanno proceduto con gli accertamenti di rito per il rilievo dei danni sui veicoli, richiedendo inoltre l'intervento del Servizio giardini per le verifiche tecniche di competenza sull'alberatura.