Virginia Raggi e Giuseppe Conte a San Basilio

Si è aperta ufficialmente la campagna elettorale che porterà al rinnovo della carica di sindaco di Roma. Si vota il 3 e il 4 ottobre e c'è tempo fino alle 12:00 di domani per consegnare le liste e le firme necessarie a sostenere le candidature in campo. Ha usufruito dell'opportunità di sottoporre gli elenchi con i nominativi, in via preventiva, alla commissione Antimafia soltanto il Movimento 5 stelle. Per tutti gli altri, le verifiche su eventuali cosidetti «impresentabili» si terranno nei prossimi giorni. Virginia Raggi ha aperto la campagna elettorale nella periferia est, Parco delle Balene a San Basilio. Ospite d'eccezione: il presidente del M5s nazionale, l'ex premier Giuseppe Conte. Piazza intima quella di Raggi: nessuna pubblicità nei giorni precedenti, alcune decine di residenti e poi consiglieri e assessori sia dal Campidoglio che dai Municipi. Il palco non c'era ma è stata sistemata una fila di gazebo. Sullo sfondo le immagini di Raggi e Conte, uno accanto all'altro, e in mezzo il logo del M5s. Su più angoli bandiere e striscioni con gli slogan «Avanti con coraggio» e «Virginia Raggi sindaca». Giallo e arancio i colori dominanti.