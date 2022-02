Ponzano Romano, 47enne finisce nel fiume con l'auto e muore annegato

Foto Luciano Sciurba

In tarda mattinata, intorno alle ore 11.30, la sala operativa del Comando vigili del fuoco di Roma su richiesta dei Carabinieri inviava a Ponzano Romano presso la località "il Fiasco" due squadre con il nucleo sommozzatori e l’autogru con il personale specializzato e un mezzo di movimento terra, per il recupero di una vettura Fiat Stilo, finita all’interno del Fiume Tevere per cause in corso di accertamento.

Il personale dei sommozzatori durante l’immersione rinvenivano all’interno dell’autovettura immersa nel fiume la salma di un uomo di nazionalità rumena di 47 anni.

Dopo aver assicurato la salma all’autorità giudiziaria si procedeva al recupero dell’autovettura, sul posto presente anche personale medico del 118.

Nella giornata di ieri 24 febbraio presso la Tenenza dei Carabinieri di Guidonia, era stato denunciato l'allontanamento volontario di un cittadino romeno di 47anni, allontanatosi a bordo propria autovettura Fiat Stilo da un familiare.

La successiva radiolocalizzazione agganciava una cella nel comune di Ponzano Romano (nel territorio della Compagnia carabinieri di Monterotondo), per cui i Carabinieri della locale Stazione hanno avviato le ricerche e l'auto è stata rinvenuta questa mattina nel Tevere, sommersa (ma con targa leggibile).

L'auto presenta i finestrini aperti, al momento non emergono elementi secondo gli investigatori per pensare a qualcosa di diverso dal suicidio. É stata informata la Procura della Repubblica di zona che ha disposto l'autopsia.