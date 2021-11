Polizia di Stato, il calendario 2022: gli agenti in versione fotografi, la presentazione con Jacobs e Bebe Vio

Presentato all'Auditorium del Maxxi a Roma il Calendario della Polizia di Stato 2022 alla presenza del ministro dell'Interno, Luciana Lamoregse, e del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini. Quest'anno il Calendario è stato affidato interamente alla prospettiva dei suoi appartenenti, i poliziotti che si sono riscoperti fotografi e attraverso i loro scatti hanno immortalato alcuni momenti della vita operativa.

Il concorso fotografico

Per la sua realizzazione è stato indetto un concorso fotografico interno i cui partecipanti sono stati giudicati da una giuria di esperti, composta da Roberto Koch, in qualità di presidente, Rino Barillari e Tiziana Faraoni, che ha selezionato le undici immagini vincitrici con l'unica eccezione del mese di gennaio.

Il ricavato della vendita

Per questa edizione il ricavato della vendita del Calendario sosterrà il progetto del comitato dell'Unicef Onlus 'Covax per un accesso equo e globale ai vaccinì, che consentirà di estendere la campagna vaccinale ai bambini dei Paesi più poveri del mondo. Una quota del ricavato sarà devoluta al Piano Assistenza 'Marco Valeriò riservato ai figli minori dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie croniche. Tra i temi che caratterizzano l'edizione 2022 del Calendario sport, legalità e inclusione. Il mese di Gennaio 2022 è dedicato alla premiazione degli alfieri delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020, Marcel Jacobs e Bebe Vio.

Bebe Vio: «Senza staff Polizia non ce l'avrei fatta»

«È stato bello vincere ma è stato un anno difficile, per fortuna ci hanno creduto i miei allenatori. La mia squadra è stata indispensabile: io mi alleno nel centro della Polizia di Tor di Quinto e devo dire che lo staff mi è stato sempre vicino. Non avrei mai ottenuto niente se non fosse stato per loro, sono stati la mia testa, il mio corpo». Lo ha detto la schermitrice Bebe Vio, medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Tokyo, alla presentazione del calendario 2022 della Polizia, a cui ha partecipato con Marcell Jacobs, vincitore dei 100 metri e della staffetta 4x100 alle olimpiadi.