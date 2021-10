Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata agli animali: i vincitori

Storie, dolci musetti e umani emozionati. Questo è stato in sintesi il Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo animale che si è svolta a Roma nella prestigiosa location della Sala Federico Fellini a Cinecittà Studios.

La IV edizione della kermesse, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Fnovi - Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani, ha provocato una rapida alternanza di stati d'animo tra il pubblico in sala (presente con i distanziamenti previsti in tema sicurezza). Sorrisi e lacrime per i cortometraggi arrivati in finale, dopo centinaia di video selezionati da una giuria di esperti composta da registi e giornalisti. La kermesse, ideata, curata e diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle varie tematiche legate all'ambiente e alle sue creature, ma anche con lo scopo di raccontare il mondo quotidiano nel quale umani e pet vivono storie d'amore speciali, è stata condotta dal bravissimo Edoardo Stoppa con le simpatiche incursioni del presidente di giuria Enzo Salvi. Tra i vari ospiti intervenuti nelle due serate: il corpo di ballo della scuola di danza Petite Etoile, con le coreografie a tema cani e gatti di Chiara Pedone, una delegazione della Sics - Scuola Italiana Cani Salvataggio, I Raggi Fotonici, la band delle sigle dei cartoon più celebri.

Riconoscimenti speciali per l’attrice Adriana Russo con il suo Devil e l’influencer Giulia Ragazzini con la sua Crystal. In sala numerosi personaggi dello spettacolo, della cultura e del giornalismo, che hanno composto la giuria per la finalissima, tra i quali gli attori Milena Miconi, Loredana Cannata, Karin Proia, Raffaele Buranelli, Fanny Cadeo, Mary Ferrara, i registi Luigi Russo, Letterio Magazzù, Leandro Pesci presidente Anec Lazio, Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio Storico del Cinema, lo scrittore e autore tv Vittorio Rombolà, la ballerina e attrice Fatima Scialdone, i giornalisti Francesca Bastone, Enzo Bonaiuti, Joao Turchi. La palma della vittoria è stata assegnata a Giulia Brazzale per la Signora dei Piccioni come “Miglior corto 2021”, per la categoria “Mondo Quotidiano” vincitore il barboncino Joy The Superhero, per la categoria “Docu Pet” premiato San Francesco dei Ricci, mentre per quella “Cine Pet” sul podio Tu per loro ci sei? I vincitori hanno ricevuto una scultura realizzata dal Maestro Daniele Pellicone, rappresentante il volo dell’aquila in un cuore, e tanto cibo e accessori donati dalle aziende amiche del festival. Applausi generosi e scroscianti anche per la sezione speciale “#Noinonsiamocontagiosi” che ha premiato le realtà che si sono distinte durante la Pandemia per il proprio sostegno a uomini e animali, ovvero: La Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Unità Cinofile, Leidaa – Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, Passione Pappagalli. Premio alla carriera “Una vita a 4 zampe” consegnato invece all’attore Andrea Roncato, testimonial di numerose campagne e sempre pronto a salvare gli animali dalla strada pur avendo una casa piena di cani, gatti, galline e tanti altri. Una edizione speciale caratterizzata come sempre dalla sua mission solidale, ovvero quella di donare migliaia di pasti, distribuiti in varie regioni, ai rifugi con cani e gatti meno fortunati e in cerca di una famiglia.