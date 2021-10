Pellicano ferito atterra in piazza a Lanuvio: soccorso dalla polizia locale

Atterra in piazza Carlo Fontana, a Lanuvio, per chiedere aiuto un pellicano ferito e debilitato, tra lo stupore dei presenti. La Polizia Locale, presente sul posto, si è immediatamente attivata per la tutela dell'animale atterrato tra i veicoli in transito riuscendo ad evitare il peggio. Il pellicano presenta un anello sulla zampa destra, fatto che lascia presumere si tratti di animale controllato o proveniente da un allevamento o specchio lacustre. Appare non grave la sua condizione. La Polizia Locale in queste ore sta procedendo a fare giungere alla LIPU l'animale tramite i Guardiaparco dei Castelli Romani, Regionali, specializzati nell'intervento di soccorso ad animali non domestici.

Foto Luciano Sciurba