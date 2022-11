Paolo Bonolis presenta il suo nuovo libro al Cinema teatro Don Bosco

Il pubblico delle grandi occasioni ha affollato ieri sera il Cinema Teatro Don Bosco in via Publio Valerio nel VII municipio a due passi dalla Tuscolana. L’appuntamento era per presentare il secondo libro “Notte fonda”, scritto dell’istrionico presentatore Paolo Bonolis (il primo libro è stato Perché parlavo da solo). Il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin (e altri format televisivi di successo), accompagnato dalla moglie Sonia Bruganelli, imprenditrice e attuale opinionista del Grande Fratello Vip, ha presentato l’ultima opera dando spettacolo per quasi un’ora con la sua solita ironia pungente e giochi in controtendenza duettando con la brillantezza, la lucidità e la concretezza che contraddistingue la moglie Sonia Bruganelli.