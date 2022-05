Ostia, asfalto disastrato: carambola tra auto, moto e ciclista

Ostia, nel tardo pomeriggio di martedì, in via Villa di Plinio grave incidente tra auto e moto, coinvolto anche un ciclista. Per cause ancora da stabilire, ma probabilmente riconducibili ad un asfalto particolarmente malmesso, una moto di grossa cilindrata ha tamponato una utilitaria per poi finire la sua corsa contro una bicicletta condotta da una ragazza. Il motociclista è apparso subito in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso nel vicino ospedale Grassi. Sul posto per i rilievi varie pattuglie del reparto stradale della Polizia Locale X Mare. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario dei rilievi.