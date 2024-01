Ostia, il tradizionale bagno di Capodanno: in duecento sfidano il freddo

Nonostante il vento, tra nuvole e sprazzi di sole, ma con una temperatura gradevole sui 15 gradi, tra Ostia, Fiumicino e Fregene, molti romani si sono uniti ai residenti, già in mattinata, per trascorrere la giornata di Capodanno sul litorale, tra passeggiate post cenone e brindisi in spiaggia, sui moli, sul pontile e sui lungomare.

Un prologo, per una parte dei visitatori, prima di brindare al nuovo anno nei tanti ristoranti, che hanno molte prenotazioni. Non mancano sportivi, runners, appassionati della bicicletta. Poco dopo le 11 rinnovata la tradizione del bagno di Capodanno in mare ad Ostia, al «Belsito», sul lungomare Caio Duilio. Circa duecento «temerari» si sono radunati e si sono tuffati in acqua, davanti ad altre decine di curiosi in spiaggia pronti ad immortalare il rito con i telefonini. Una compagnia festosa e colorata, tra cuffiette rosse e t shirt con slogan. Al termine, tutti a brindare e consumare panettoni e dolci in spiaggia. Una tradizione ormai che vuole salutare il 2024 come messaggio augurale di speranza.