Decine di auto ferme sulla sulla via del Mare con le gomme squarciate nel tratto a senso unico tra Ostia e Ostia Antica a causa delle numerosissime buche presenti sull'asfalto, non rilevabili a causa della intensa pioggia. Sul posto svariate pattuglie della Polizia Locale X Mare per redigere i verbali dei danni provocati dalle buche e regolare il trafficio per evitare ulteriori danneggiamenti a pneumatici e cerchioni.

Foto Mino Ippoliti