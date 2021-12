Ostia, ripartiti i lavori di difesa della costa: la draga al lavoro anche di notte

Ripartiti i lavori di difesa della costa a Ostia, dopo il maltempo dei giorni scorsi e le mareggiate che hanno di nuovo distrutto cabine e attrezzature balneari. Dopo le mareggiate degli ultimi due anni che hanno ridotto e in alcuni casi distrutto intere spiagge, riprendono ora le opere di protezione della fascia costiera, da Ponente a Levante. L’obiettivo non è solo recuperare i tratti di arenile persi, ma soprattutto evitare che il maltempo continui a cancellare la risorsa più importante per gli operatori turistici e per i cittadini lidensi. Gli interventi rientrano nel piano delle opere di difesa della costa che nel Lazio ha coinvolto diciassette Comuni con un investimento regionale complessivo di quasi 52 milioni e mezzo.