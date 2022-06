Ostia, oltre 200 tra bambini e ragazzi impegnati nella fase didattica e ludica. "Io e l'acqua - Nuotare in sicurezza. Per evitare un mare di guai"

Ostia, oltre duecento tra bambini e ragazzi impegnati nella fase didattica e ludica. "Io e l'acqua - Nuotare in sicurezza. Per evitare un mare di guai". Un circuito di cinque stazioni che illustrano le tecniche di salvataggio e le norme di prevenzione e sicurezza da rispettare per "Eviate un Mare di guai", perchè non basta saper nuotare, è bene conoscere le regole basilari “salva vita”. Tutti i ragazzi e bambini partecianti si sono soffermati ad ascoltare e seguire le lezioni del personale qualificato e abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto. Alla fine del percorso la Sezione Salvamento della FIN consegna loro l'Attestato di Bagnante Sicuro. (Foto Mino Ippoliti)