Da Ostia a Fregene, litorale preso d'assalto: migliaia in spiaggia nella prima domenica dopo l'avvio ufficiale della stagione balneare

Prima domenica di avvio ufficiale della stagione balneare con molte presenze sulle spiagge del litorale romano, dopo la già buona affluenza registrata ieri. Non è ancora un classico test estivo da "bollino rosso" o "tutto esaurito" ma, sin dal primo mattino, l'affluenza dei romani verso Ostia, Capocotta, Castelporziano, Fiumicino, Fregene e Maccarese, è stata costante, alla ricerca di posti auto sui lungomare. Occhi puntati sui rischi di sosta selvaggia. Da mezzogiorno, poi, molte le auto in uscita dall'autostrada Roma-Fiumicino.

Tirati fuori dagli armadi e cassetti costumi e teli da mare, per tanti, giovani, famiglie con bambini, comitive, è un debutto per la tintarella e per concedersi un tuffo in mare, accanto alla voglia di mettersi alle spalle, con un pò di relax, mesi difficili. Gli operatori negli stabilimenti balneari e nei chioschi attrezzati confidano in una stagione di ripresa, meteo permettendo, considerato anche l'incremento del turismo di prossimità, visto il boom diffuso di affitti per case e villette nelle località della costa romana.

Foto Mino Ippoliti