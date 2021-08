Un incendio di natura dolosa è divampato nella pineta di Castel Fusano, a Ostia. Le fiamme per la terza volta nel mese sono state appiccate a un canneto in via dei Pescatori, l'immediato intervento dei soccorsi ha impedito il propagarsi dell'incendio che alimentato dal forte vento ha raggiunto i pini della zona a ridosso del viale del Circuito - Foto di Minp Ippoliti