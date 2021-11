Ostia, dopo la fase di maltempo ripresi i lavori di riqualificazione del litorale

Ripartiti i lavori di difesa della costa a Ostia, dopo il maltempo dei giorni scorsi e le mareggiate che hanno di nuovo distrutto cabine e attrezzature balneari. Interventi, soprattutto quelli in corso a Levante, che hanno tuttavia scatenato la protesta dei pescatori di telline e cannolicchi, preoccupati per gli scavi a mare che potrebbero mettere in pericolo la biodiversità e i posti di lavoro. Opere, invece, necessarie e attese da anni da una parte dei balneari e dai cittadini per evitare il rischio crolli non solo dei lidi, ma anche di interi tratti di lungomare, stava succedendo l'inverno scorso quando la forza del mare in burrasca fece saltare addirittura parti di parapetto in muratura sui marciapiedi del lungomare