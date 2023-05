Ostia, conclusa con la sfilata il raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri

di Moira Di Mario.

Cellulari alzati da dietro le transenne per immortalare sul lungomare di Ostia la sfilata dei reparti che hanno chiuso ieri la tre giorni del venticinquesimo raduno dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc). Tanti i cittadini del litorale romano che già di prima mattina sono scesi in strada per accaparrarsi un posto in prima fila e non perdere nemmeno un minuto della parata dei diversi reparti in armi, dei radunisti, dei mezzi storici, della protezione civile e del quarto reggimento carabinieri a cavallo che nella tre giorni dedicata all’evento ha visto la partecipazione di circa centomila persone. «È un’emozione essere qui oggi – dice commossa Antonella che con il marito e i due figli arrivano da Rieti – mio padre è stato un carabiniere. Per lui l’Arma era la vita. Mi ha insegnato la dedizione al lavoro, il rispetto delle regole e soprattutto per il prossimo. Come militare ha sempre aiutato le persone in difficoltà. Una grande lezione di vita. Purtroppo, è scomparso due mesi fa e oggi ho deciso di esserci per ricordarlo». I carabinieri in servizio, in congedo e i loro familiari sono arrivati da tutta la Penisola per partecipare a quella che viene considerata la festa dell’Arma Ad aprire l’ultima giornata di raduno la resa degli onori, in piazza dei Ravennati, al ministro della Difesa Guido Crosetto, accompagnato dal comandante generale dell’Arma, il Generale di corpo d’armata Teo Luzi da parte dei reparti in armi, della protezione civile e dei carabinieri in congedo. «Questa è la prova di un patto di fedeltà alle istituzioni che prosegue per tutta la vita», ha detto il ministro Crosetto. Sul palco di piazza dei Ravennati anche il presidente nazionale Anc, Generale Libero Lo Sardo, il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonio Aurigemma, i vertici delle forze armate e delle forze di polizia anche locali. L’evento ha richiamato l’attenzione dei romani e di tanti lidensi che soprattutto sabato scorso si sono affollati dietro le transenne per la sfilata delle auto d’epoca. Il raduno era partito venerdì scorso con lo spettacolare Carosello storico del quarto reggimento carabinieri a cavallo che con le sue evoluzioni ha fatto impazzire il pubblico. Poi il concerto della fanfara della legione allievi dei e la sfilata in costume dei componenti del Palio di Ostia antica. Sabato sera in piazza dei Ravennati l’altro attesissimo concerto della banda dell’Arma che in piazza dei Ravennati ha richiamato appassionati, ma anche tanti curiosi, La tre giorni di raduno ha richiamato oltre centomila persone, tra carabinieri in servizio, in congedo e familiari, provenienti da tutta Italia e dall'estero.