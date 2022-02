All'aba di lunedì 21 febbraio blitz, a Ostia, per liberare un alloggio Ater occupato abusivamente e finito nelle mani di persone legate al clan Spada - Di Silvio. In casa due donne, un uomo e due bambini. Le donne erano già state precedentemente controllate e denunciate dai caschi bianchi della Municipale. All'operazione, concordata in sede di Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, hanno preso parte anche polizia di Stato e carabinieri.